Homobeweging teleurgesteld over rechtszaak rond steekpartij azc

Teleurstelling bij Sandro Kortekaas van het LBGT Asylum. Volgens de homo-organisatie is de oorzaak van een steekpartij in het asielzoekerscentrum in Bellingwolde anti-homogeweld, maar het Openbaar Ministerie (OM) besluit anders en linkt het incident aan een ruzie over drugs.

'In feite komt het homogeweld niet goed aan bod in deze zaak', zegt Kortekaas na afloop van de rechtszaak. Kortekaas kwam een maand geleden met een brandbrief naar buiten om de volgens hem ware oorzaak van de steekpartij aan de kaak te stellen.Tijdens de rechtszaak die maandagochtend in Groningen diende, bleek dat er weinig aandacht was voor de gedachtengang van Kortekaas. Het OM was duidelijk: 'Er zijn geen concrete aanwijzingen'. Ook Marten Arnold, de advocaat van de verdachte, veegde het argument van tafel. 'Er kan geen sprake zijn van anti-homogeweld, zeker niet omdat mijn cliënt zelf homo is.'Dat laatste feit kwam voor Kortekaas volledig uit de lucht vallen. 'Waar ik echt verbaasd over ben, is dat de advocaat zegt dat de verdachte zelf ook homoseksueel is. Uit alle gesprekken die wij hebben gevoerd met getuigen is dat totaal niet naar voren gekomen. Ik vraag me echt af waar dit vandaan komt.'Advocaat Arnold van de verdachte: 'Mijn cliënt heeft altijd heel duidelijk aangegeven dat hij zelf homoseksueel is. Bovendien is er geen enkele aanwijzing dat er sprake is van anti-homogeweld. Dat blijkt ook niet uit de aanvullende verklaringen. Blijkbaar heeft iemand zich gewend tot die belangenvereniging en is daar een balletje gaan rollen'.Kortekaas houdt vol dat de vork toch anders in de steel zit. 'Wat wij allemaal hebben gehoord van de getuige, is dat de groep waar de verdachte bij hoort, een groep is die discrimineert. Dat wordt nu onderuit gehaald door de advocaat van de verdachte. Het slachtoffer heeft heel duidelijk gezegd dat het incident is ontstaan door homohaat. Wij moeten hem dan geloven', besluit Kortekaas.