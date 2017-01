Een riksja haalt oudere uit isolement

(Foto: Twitter/Fietsen Alle Jaren)

Vanaf komend voorjaar gaan er riksja's door Groningen rijden om ouderen te vervoeren. Dat is een project van de Fietersbond. Studenten en andere vrijwilligers moeten de karretjes gaan besturen.

Volgens Henk Obbink, ambassadeur van het project in Groningen, haalt een fietstochtje oudere en kwetsbare mensen uit een isolement. Tijdens zo'n tocht ervaren de ouderen hoe het is om weer eens door de straten te fietsen. Ze mogen zelf bepalen waar de riksja naartoe rijdt, bijvoorbeeld de wijk waar ze zijn opgegroeid.



Elektrisch

In maart krijgen studenten les in het omgaan met de fiets. Ze hoeven overigens niet heel hard te trappen. Het zijn namelijk e-riksja's. De eerste exemplaren worden deze week geleverd aan de organisatoren van het project.



De riksja's gaan in elk geval in het noorden van de stad rijden, vanuit zorgcentrum De Es in Selwerd. De initiatiefnemers zijn nog op zoek naar een locatie in het zuiden van de stad.



Online

Ouderen of hun mantelzorgers kunnen zich te zijner tijd aanmelden voor een ritje via een site. Die is nog niet online. Obbink benadrukt dat het geen taxidienst is.



Het project 'Fietsen Alle Jaren' bestaat al enige tijd in andere steden. Groningen is na Nijmegen en Leeuwarden de derde grote stad waar de ouderenriksja's gaan rijden.

Door: RTV Noord Correctie melden