Groningse politie wil je winterjas aan een dakloze geven

(Foto: Politie Groningen)

De politie in Groningen gaat een week lang jassen inzamelen voor mensen die 'wel een jas kunnen gebruiken'. Die actie is gestart nadat de politie in Rotterdam vorige week een jas van een zwerver afnam.





Week lang inzamelen

Dat inspireerde de politie in Groningen weer. Zij zamelt de aankomende week winterjassen in, die kunnen worden ingeleverd bij het 'beslaghuis' aan de Sontweg. Jassen kunnen op werkdagen tussen 8.30 en 15.30 uur worden ingeleverd.



Leger des Heils

De politie gaat ze volgende week aanbieden aan het Leger des Heils. De eerste jas is al gedoneerd - door een medewerker van het Flexteam Groningen die zich ermee laat fotograferen op Instagram.



Door: RTV Noord Correctie melden