Grote stroomstoring op Hoogeland is bijna verholpen (update)

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

De grote stroomstoring in het noorden van onze provincie is bijna verholpen. Nog ongeveer 300 huishoudens zitten zonder stroom, voornamelijk in Uithuizen, meldt Enexis.

De storing ontstond rond 14.00 uur door een defecte middenspanningskabel in Uithuizen. Ongeveer 2.600 huishoudens in Uithuizen, Usquert, Warffum, Rottum en Kantens zaten zonder stroom.



Door een rekenfout communiceerde Enexis eerder dat er niet 2.600 huishoudens waren getroffen, maar 4.000 huishoudens. Dat aantal werd al snel naar beneden bijgesteld.

Door: RTV Noord Correctie melden