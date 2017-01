Piet van Dijken doet 'zijn 500e' met Wilfred Genee

Van Dijken (links) en Genee zijn klaar voor de opname. (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord) Van Dijken en Genee verkennen de route. (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Piet van Dijken loopt maandag voor de 500e keer door de Herestraat in de stad Groningen voor het programma 'Herestraat Helemaal'. In de jubileumuitzending interviewt hij de bedenker van het programma, tv-presentator Wilfred Genee.

Genee is nu presentator van het RTL-programma Voetbal Inside, maar begon zijn loopbaan bij de lokale zender OOG TV. Daar werkte hij samen met Van Dijken en hij bedacht het format: interviewer Van Dijken die samen met zijn gast van het begin van de Herestraat naar het eind loopt. De aflevering wordt donderdag uitgezonden op OOG TV.



Direct na de opname wordt ook aflevering 501 opgenomen, met Mari Carmen Oudendijk. Ook zij werkte samen met Genee en Van Dijken bij OOG TV.



Cameraman in bakfiets

Het programma Herestraat Helemaal bestaat sinds 1993. Van Dijken loopt met de geïnterviewde vanaf de hoek van de Hema richting Grote Markt. In die wandeling van ongeveer 11 minuten wordt het interview in één take opgenomen. De cameraman rijdt in een bakfiets voor Van Dijken uit.



Bekijk hier één van de 500 afleveringen, met Mischa van den Berg, hoofdredacteur RTV Noord:

[https://www.youtube.com/watch?v=eIAUPj3D958]

Door: RTV Noord Correctie melden