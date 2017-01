Help ons en versterk ons kennisteam

Bijna tweehonderd mensen hebben zich de afgelopen maanden aangemeld voor ons RTV Noord Kennisteam.

Een bouwkundig ingenieur, een veehouder, een budgetcoach, een wijkverpleegkundige, een installateur, een bedrijfsarts, een baggerspecialist en een röntgen-laborant. Het is maar een kleine greep uit de aanmeldingen die we binnenkregen. Aanmelden blijft trouwens nog steeds mogelijk.Het RTV Noord Kennisteam is opgericht om onze berichtgeving te verbeteren. In de loop der jaren hebben we een lijvig bestand opgebouwd met deskundigen. Die helpen ons betere, goed onderbouwde verhalen te brengen, door hun kennis en ervaring met ons te delen.In de afgelopen maanden hebben dus tweehonderd mensen aangegeven dat ze ons team willen versterken. Verschillende teamleden hebben we al voor onze uitzendingen gebruikt.De aanmeldingen komen dus uit allerlei geledingen in onze maatschappij, maar er zijn ook sectoren waar we best nog wat versterking kunnen gebruiken. We zijn op zoek naar deskundigheid op de volgende gebieden:landinrichtingbestrijding computer-criminaliteitdefensiescheepsbouwvastgoedreclasseringpenitentiaire inrichtingenvluchtelingenopvang/begeleidingWe bellen/mailen met ons Kennisteam als we vragen hebben over een bepaald nieuwsonderwerp. Het kan gaan om achtergrondinformatie, maar misschien ook over een live-interview voor de radio.Een voorbeeld: het kabinet presenteert een rapport waaruit blijkt dat steeds meer mensen niet meer kunnen rondkomen. We bellen met een budgetcoach uit ons Kennisteam met de vraag of hij/zij dat beeld herkent in de praktijk, en of de coach een verklaring heeft voor de toename.We maken daar een internetbericht van en interviewen de coach voor de radio en televisie.Het kan ook zijn dat we voldoende hebben aan een telefonische toelichting, puur als achtergrondinformatie.Het lid van het Kennisteam blijft uiteraard altijd zelf aan de bal en beslist zelf of hij of zij wil meewerken of niet.Het kan zijn dat een paar keer per maand contact opnemen, maar de eerste keer kan ook zo maar een half jaar duren. dat hangt van de actualiteit af. Die laat zich nou eenmaal nauwelijks sturen.Ook belangstelling om Kennisteam te versterken? Klik dan hier