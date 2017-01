Lycurgus treft opnieuw Bulgaarse muur; nu de 15-voudig kampioen

(Foto: JK Beeld Archief)

In het toernooi om de CEV Cup treft Lycurgus dinsdag het Bulgaarse Levski Sofia. De eerste wedstrijd wordt gespeeld in Bulgarije. Eerder dit seizoen schakelden de Groningers het Bulgaarse Dobrudja al uit.

Lycurgus is ingestroomd in het toernooi om de CEV Cup, nadat de ploeg door Maaseik was uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League. De CEV Cup is het tweede Europese toernooi, waar op dit moment nog 32 teams in actief zijn. Er wordt gespeeld volgens het knock-outsysteem waarbij de ploegen een dubbele confrontatie tegen elkaar afwerken.



15-voudig kampioen

Levski Sofia is de 15-voudig kampioen van Bulgarije. Met name in de jaren zeventig en tachtig speelde de club een belangrijke rol in Europa. In die periode was Levski maar liefst zes keer finalist in de CEV Cup. Toch wist de club het toernooi nog nooit te winnen. Tegenwoordig is Levski Sofia minder dominant dan in het verleden. De laatste landstitel dateert alweer van 2009.



Vorig seizoen eindigde Levski teleurstellend als negende in de nationale competitie. In het huidige seizoen draait de ploeg iets beter. Levski neemt de vijfde positie in. Van de elf wedstrijden werden er zes gewonnen. In de vorige ronde van de CEV Cup werd Bijelo Polje uit Montenegro met tweemaal 3-0 in sets opzij gezet.



Selectie

De selectie van Levski Sofia bestaat volledig uit Bulgaren. Het is een jong team, met veel spelers onder de twintig jaar. Libero Vladislav Ivanov is de vedette van de ploeg van coach Peter Shopov. De 29-jarige international begon zijn carrière in 2005 bij Levski. Na zes jaar, waarin twee landstitels gepakt werden, verliet hij de club voor het Roemeense Tomis Constanta.



Ivanov kwam vanaf 2014 ook nog twee jaar uit voor het Franse Lyon. Afgelopen zomer keerde hij terug bij Levski Sofia. Ivanov stond in 2010 al met Bulgarije op het WK. Met zijn ervaring moet hij de jonge Bulgaarse talenten onder zijn hoede nemen. Naast Ivanov, hebben ook Teodor Bogdanov en Simeon Aleksandrov interlands voor Bulgarije op hun naam.



Return

De return van het tweeluik vindt op 18 januari plaats. Er wordt dan in het Alfa Sportcentrum gespeeld. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de return in MartiniPlaza afgewerkt zou worden, maar dit bleek vanwege verplichtingen van de basketballers van Donar niet mogelijk. In een eventuele volgende ronde speelt Lycurgus de thuiswedstrijd wel in MartiniPlaza.



De wedstrijd in Sofia begint dinsdag om 17.00 uur.

Door: RTV Noord Correctie melden