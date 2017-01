Bezoekers kunnen niet meer om Winschoten heen

(Foto: Mario Miskovic/RTV Noord) (Foto: Floris Oude Essink) (Foto: Floris Oude Essink)

Hollywood, Schiphol en het Museumplein in Amsterdam. Allemaal hebben ze kolossale letters die de naam van de plaats vormen. Het stationsgebied in Winschoten kan sinds maandag aan dat rijtje worden toegevoegd.

Een voor een zijn de letters van de vrachtwagen getakeld en op hun plek gezet. Een aantal buschauffeurs is tijdens hun pauze aandachtig toeschouwer.



Hufterproof piepschuim

Iedere letter is meer dan drie meter hoog. In totaal beslaat de breedte zo'n veertig meter. De letters zijn gemaakt van geperst piepschuim. Binnenin zit een stalen constructie.



Door een speciale laag aan de buitenkant zijn de letters ook hufterproof, stelt Floris Oude Essink van Reclame Assen.



Stationsgebied vernieuwd

De letters zijn onderdeel van een opfrisbeurt voor het stationsgebied. Het station is vorig jaar al verlost van de oude busremise. De letters die 'Winschoten' vormen, moeten de blikvangers zijn van het vernieuwde stationsgebied.

Door: Mario Miskovic