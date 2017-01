Ronald loopt met Piet Herestraat Helemaal

Interviewer en (tv-)personality Piet van Dijken liep maandag voor de 500e keer de 'Herestraat Helemaal'. 'In totaal gaat het om 125 kilometer. Dat is voor mij uitgerekend.'

'Herestraat Helemaal' is een programma van stadszender OOG TV, maar werd ook een paar jaar uitgezonden op TV Noord.In het televisieprogramma interviewt Van Dijken al lopende een bekende Nederlander. Dit keer was dat RTL7-presentator Wilfred Genee, die het programma ooit bedacht toen hij voor OOG TV werkte.Vlak voor aanvang van de opnames had Piet ook nog even tijd voor Ronald.