Opbouw artiestendorp Eurosonic begonnen: 'Ze moeten zich hier thuis voelen'

De opbouw van het artiestendorp voor festival Eurosonic Noorderslag op het voormalig Suikerunieterrein in Groningen is in volle gang.

Alle artiesten die vanaf woensdag gaan optreden op het muziekevenement worden de komende dagen opgevangen in het zogeheten Artist Village. 'In het artiestendorp horen ze waar ze moeten spelen, maar ook waarom ze hier spelen en wat ze eraan kunnen hebben', vertelt festivalorganisator Peter Sikkema. De artiesten slapen op hotelboten in het nabijgelegen Hoendiep.Het is voor het tweede jaar dat het artiestendorp is ondergebracht op het Suikerunieterrein. Daarvoor kwamen de artiesten samen in een tent in het stadscentrum en overnachtten zij in hotels in bijvoorbeeld Assen en Westerbroek.'De hotelcapaciteit in Groningen is niet toereikend voor dit evenement. Artiesten kwamen daardoor steeds verder buiten de stad terecht. Dat zat ons niet lekker. Je wilt artiesten aan het evenement en aan Groningen verbinden. Ze moeten zich hier thuis voelen', vindt Sikkema.Eurosonic Noorderslag is inmiddels uitverkocht. Vanaf woensdag staan er zo'n 350 bands uit meer dan dertig landen op verschillende podia in de stad.