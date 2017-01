Asielboot meert aan in Groningen

Het bed-bad-broodschip voor dakloze vluchtelingen is maandagmiddag aangemeerd in het Eemskanaal in de stad Groningen.

Het schip biedt onderdak aan 112 vluchtelingen die geen dak boven hun hoofd hebben. Het gaat om asielzoekers die terug moeten naar hun eigen land of in afwachting zijn van hun verblijfsvergunning.De noodvoorziening is tijdelijk omdat de huidige noodopvang, het voormalige Formule 1-hotel in de stad, verbouwd en uitgebreid wordt.'Ik schat in dat deze boot hier maximaal drie maanden ligt. Daarna kunnen de meeste dakloze vluchtelingen weer in het Formule 1 terecht', zegt John vanTilborg, directeur van vluchtelingenorganisatie Inlia. Het asielschip is naar Groningen gehaald op initiatief van de gemeente Groningen, die zat te springen om een tijdelijke opvangcapaciteit.