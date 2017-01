Groninger met geladen vuurwapen in onderbroek opgepakt in Rotterdam

De politie heeft in Rotterdam een 22-jarige Groninger opgepakt met een geladen vuurwapen in zijn onderbroek.

Agenten in burger deden de vondst vrijdagavond tijdens een surveillance na klachten over drugsdealers, schrijft RTV Rijnmond . De agenten zagen in de Dumasstraat in Rotterdam een auto met daarin vijf jongeren. Eén persoon liep op de auto af, vermoedelijk om drugs te kopen.De agenten besloten de auto te volgen en hielden de wagen even later tegen. In de auto vonden ze softdrugs. De Groninger had een geladen vuurwapen bij zich, die hij in zijn onderbroek verstopt had.De Stadjer is aangehouden. Bij een huiszoeking in zijn woning zijn bovendien munitie en verdovende middelen gevonden.