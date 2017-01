PVV-leider Van Kesteren mag wel naar Eerste Kamer

Het Groningse PVV-Statenlid Ton van Kesteren gaat na de verkiezingen naar de Eerste Kamer. Dat is hem toegezegd door PVV-leider Geert Wilders, die hem niet op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer had gezet.

Omdat zittende Eerste Kamerleden na de parlementsverkiezingen doorschuiven naar de Tweede Kamer, mag de Groningse PVV-leider naar de Eerste Kamer. 'Zodra de PVV in maart negentien zetels heeft gehaald, word ik geïnstalleerd', zegt Van Kesteren.Van Kesteren zit sinds 2011 in Provinciale Staten en heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag naar Den Haag of Brussel wilde. 'Het is een teleurstelling dat dit niet is gebeurd, maar er waren meer ijzers in het vuur. Ik heb ook altijd de ambitie gehad om senator te worden en dat is nu gelukt.'Van Kesteren - een van de PVV'ers van het eerste uur - vindt het dan ook geen motie van wantrouwen van de partijleiding dat hij niet op de Tweede Kamerlijst staat.'Er zijn in het Haagse meer mensen met ambities. Het zou anders zijn geweest als ik nergens een plek had gekregen. Maar ik heb nu, als senator, toch een belangrijke en eervolle functie binnen de PVV gekregen', stelt Van Kesteren.'En laten we wel zijn: als je naar Den Haag of Brussel gaat, zit je daar van maandag tot en met zondag en ben je weinig thuis. Ik heb wel gehoord dat het een hondenbaan is.'