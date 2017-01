Het pension van ontsnapte honden stopt ermee

(Foto: Ria Brugge)

Ze is er nog helemaal beduusd van. De ontsnapping van een aantal honden heeft de eigenaresse van hondenpension Zonnehoeve in Zuidwolde een dag voor oud en nieuw flink geraakt. Helemaal nu de rottweiler Kayla nog steeds zoek is.





'Wij zijn er helemaal klaar mee'

'Mijn man en ik vingen altijd met heel veel plezier honden op. Nooit is er wat gebeurd. Ja en dan gebeurt dit', zegt Wilma Buiringe van de Zonnehoeve. 'Wij zijn er meteen ook helemaal klaar mee. Wij waren al van plan om het wat rustiger aan te doen. Maar we stoppen er nu helemaal mee'.



De ontsnapping van de honden kwam hen op bakken negatieve publiciteit te staan. Vooral op de sociale media wees de beschuldigende vinger richting Zonnehoeve. 'Ja zo gaat dat. Zo zijn de mensen kennelijk. Mijn dochter ziet dat allemaal. Ik kijk niet eens meer. Wij hebben gelukkig nog steeds goed contact met de eigenaresse van Kayla'.



'Ik hoop zo dat Kayla weer terugkomt'

Volgens Buiringe gaat ze de bezitters van Kayla tegemoet komen in de kosten. 'Maar ik hoop zo dat Kayla weer terugkomt. Dat zou fantastisch zijn'. De gebeurtenissen hebben er wel voor gezorgd dat het boek hondenpension is gesloten.



'We gaan alleen nog wat hondjes opvangen van vrienden die op vakantie gaan. Maar daar blijft het ook bij', aldus Wilma Buiringe.



Door: RTV Noord Correctie melden