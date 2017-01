Zeven auto's botsen op A7 bij Leek; rijstrook weer vrijgegeven (update)

Op de A7 bij Leek zijn maandag aan het einde van de middag zeven auto's op elkaar gebotst. Het gaat om de snelweg richting Drachten.

Voor zover bekend ontstond er alleen blikschade. Als gevolg van het ongeval ontstonden er files op zowel de A7 richting Friesland als op de zuidelijke ringweg van Groningen. Tussen knooppunt Westpoort (bij Hoogkerk) en Leek was de linkerrijstrook enige tijd afgesloten.Ook het verkeer vanuit Friesland richting Groningen had last van een ongeval. Bij Drachten botsten meerdere auto's op elkaar, met alleen blikschade tot gevolg. Ook hier was één rijstrook korte tijd afgesloten, wat leidde tot een file in de richting van Groningen.