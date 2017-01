Festivalorganisator Bé Wever (67) overleden

De Veendammer festivalorganisator Bé Wever is overleden. Wever organiseerde vele honderden optredens in Veendam.

De eerste keer was in het toenmalige Veenlusttheater, met Long Tall Ernie and the Shakers. En daar zou het niet bij blijven.Eind jaren '60 verruilde Wever een baan bij ketelfabriek Ten Horn voor de horeca. De muziekliefhebber begon achter de bar in Café Padje aan het Oosterdiep. Daarna werkte hij in de Kibbelkoele in Wildervank en café Aaierdoppie.Wever was een opvallende verschijning. Met zijn snor, haardos en vriendelijke lach leek hij op de Amerikaanse zanger David Crosby.Het verhaal gaat dat Bob Dylan tijdens een bezoek aan Groningen zou hebben gezegd 'The bartender looks like a twin brother of David Crosby', nadat hij Wever achter de bar had zien staan.Wever bezocht zelf tientallen concerten in binnen- en buitenland. Hij leerde veel muzikanten persoonlijk goed kennen. Daardoor kon hij popgroepen naar Veendam halen.Hij zette zich ook in voor het plaatselijke muziektalent. Hij liet ze niet alleen optreden in Veendam, maar zorgde er ook voor dat ze op podia in de rest van het land konden optreden. Zo trok Wever jarenlang met zanger/gitarist Gerry Wolthof langs vele podia.Met de stichting Bogdike zorgde Wever voor reuring in het Centrum van Veendam. Met steun van veel vrijwilligers organiseerde Wever onder andere een bluesdag, clowndag, sprookjesdag en een pruiverij.Het programmeren en organiseren bezorgde Wever begin 2014 de titel Veendammer van het Jaar 2013, een jaarlijkse onderscheiding gekozen door de Veendammer bevolking.Bé Wever was ook de stuwende kracht achter the Night of the Guitars, een muziekevenement met plaatselijke muzikanten dat twee keer per jaar plaats vindt.Afgelopen zaterdag was het evenement in hotel Parkzicht. Wever was daar niet meer bij aanwezig. Hij lag al enkele weken in het ziekenhuis. Daar is hij maandagmiddag overleden. Bé Wever is 67 jaar geworden.