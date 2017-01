Robots maken ook de witte boorden overbodig

De opmars der techniek raakt niet alleen de fabrieksarbeider die zijn werk ziet verdwijnen door de komst van de robot. Hoe de automatisering oprukt hogerop in de bedrijven laat het Groningse bedrijf Leovalor zien. Het heeft een product ontwikkeld dat accountantskantoren een hoop werk uit handen kan nemen. Maar of die daar blij mee zijn? Nou nee.

De grote kantoren hebben geen belang bij automatisering Marc Schriemer - Leovalor

Stop je er rommel in, dan komt er rommel uit Koen Konings - ZENN Advocatuur

Door Loek Mulder'Plug maar in', zei de hooggeplaatste man van het vooraanstaande accountantskantoor tegen Marc Schriemer van Leovalor. Schriemer was samen met zijn twee collega's van Leovalor uitgenodigd om hun softwaresysteem voor het vaststellen van de waarde van ondernemingen uit de doeken te doen. Op een groot plasmascherm.Maar Schriemer c.s. zijn Gekke Henkie niet. 'We wilden natuurlijk niet ons hele systeem blootleggen', zegt Schriemer. Het zaaltje had maar al te graag meer willen weten, maar Schriemer hield het bij een presentatie van de ideeën en schets van de werking van hun programma. De invloed daarvan op de markt van accountantskantoren vergelijkt Schriemer - zij het voorzichtig - met de impact van de komst van Über op de taximarkt. 'De dure mannen in pakken, die zullen het echt gaan voelen', stelt Schriemer.Leovalor heeft de afgelopen jaren een programma gemaakt waarmee ondernemers op een objectieve en snelle manier kunnen laten berekenen wat de prijs van hun bedrijf is. 'De markt hiervoor is grotendeels in handen van de vier grote accountantskantoren', verklaart Schriemer. 'Met hun hoge uurtarieven is bedrijfswaardering voor deze grote vier een lucratieve markt. Ze hebben dus geen belang bij automatisering.'Weliswaar tonen de grote accountantskantoren sinds een maand of wat volop interesse. Maar volgens Schriemer is dat vooral omdat ze maar al te graag het systeem voor zichzelf willen bezitten en zo de concurrentie buiten de deur willen houden.Er zijn ook allerlei kleinere gespecialiseerde bedrijven die bedrijfswaarderingen doen, maar die zitten veelal in een bepaalde bedrijfstak en missen volgens Schriemer een totaalbeeld. 'En de werkwijze is veelal wat ouderwets: ze vullen een excelsheetje met gegevens en maken een rapportje', vult Martijn Moes aan, de accountant van Leovalor.Leovalor stelt bovendien de software open zodat ondernemers en organisaties die aan bedrijfswaardering doen hun gegevens erin kunnen stoppen. Waarmee het een soort gemeenschappelijk karakter krijgt.Wat Leovalor teweegbrengt is een typisch voorbeeld van de invloed van automatisering in hogere lagen van organisaties, daar waar de witte boorden werkzaam zijn. Klassieke kantoorbanen als die van bankmedewerker of administrateur op een verzekeringskantoor zijn al in rap tempo verdwenen, zie de ontslaggolven van in de afgelopen jaren bij banken en verzekeraars. En nu zien we het effect van automatisering telkens een stapje hoger de organisatie ingaan.Nou zullen accountants niet meteen allemaal bij het uwv hoeven aankloppen, nuanceert Martijn Moes. Maar softwarematige bedrijfswaardering zal de tijdsbesteding aan deze activiteit sterk terugdringen, claimt hij.Advocaat Koen Konings van het Groningse advocatenkantoor ZENN voorziet niet alleen in de advocatuur maar in de gehele rechtspraak gevolgen van automatisering. Zo denkt Konings momenteel zelf na over automatiseren van contracten. Enorm belangrijk voor het bedrijfsleven, waar steeds meer contractueel wordt vastgelegd, aldus Konings.In de ideale situatie is het een kwestie van gegevens erin, contractje eruit. De kosten van contracten kunnen er stevig mee worden gedrukt. 'Maar je moet echt heel goed naar de kwaliteit van de contacten kijken', waarschuwt Konings. 'Een ondernemer kan misschien een goedkoop contractje hebben gekregen, wanneer hij er later bij de rechter achterkomt dat het niet deugde, is hij veel geld kwijt.' Met andere woorden: Stop je er rommel in, dan komt er rommel uit. Voor de beoordeling van contracten zullen er dus beslist juristen nodig blijven, benadrukt Konings. En ook de bouw van de systemen levert juristen natuurlijk werk op. Konings: 'Maar we hebben nogal wat digibeten in de beroepsgroep. Zij zullen er zeker moeite mee hebben.'Is werk van juristen eigenlijk wel te automatiseren? Daar waar regelgeving niet al te ingewikkeld is, ligt standaardisering voor de hand, aldus Konings. 'Maar waar het gaat om open normen rond kwesties als 'wat is goed werkgeverschap', of 'wat is een onrechtmatige daad?' daar wordt het ingewikkeld.'Het zal juristen niet overbodig maken, zegt Konings. Maar hij ziet zeker in het voortraject werk verdwijnen. 'Voor onderhandelingen en strategiebepaling blijven specialisten en juristen nodig. Maar voor bijvoorbeeld het doen van een boekenonderzoek voor een fusie zijn nu al programma' s die uit gescande documenten de relevante informatie halen.'Waar nu dat werk veelal wordt gedaan door een clubje juristen dat zich door een berg documenten werkt, is er in de toekomst misschien nog maar één persoon nodig, gewapend met een dosis technische en juridische kennis.