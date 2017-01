Gemeentebelangen Westerwolde stapt uit Groninger Belang

Gemeentebelangen Westerwolde zegt zijn lidmaatschap van de provinciale politieke partij Groninger Belang, waarbij meerdere lokale partijen zijn aangesloten, op.

De partij meldt in een verklaring zich niet langer te kunnen vinden in de koers van Groninger Belang. Aanleiding voor de breuk is dat het bestuur van Groninger Belang heeft besloten het landelijk initiatief van Lokaal in de Kamer te steunen. Dat is een samenwerkingsverband van lokale en provinciale partijen dat in maart meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen.



'Niet geïnformeerd'

Volgens Gemeentebelangen Westerwolde is dat gebeurd zonder dat de bij Groninger Belang aangesloten partijen hierover zijn geïnformeerd. Dat gebeurt dinsdag.



Gemeentebelangen Westerwolde vindt dat het bestuur van Groninger Belang zijn leden niet serieus neemt en heeft daarom besloten zijn lidmaatschap op te zeggen.



Geen landelijke binding

Gemeentebelangen Westerwolde zegt 'geen enkele landelijke aspiratie' te hebben en wil zich daarom met geen enkele landelijke politieke partij inlaten.

Door: RTV Noord Correctie melden