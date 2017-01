Gemeentebelangen Westerwolde stapt uit Groninger Belang (update)

Gemeentebelangen Westerwolde zegt zijn lidmaatschap van de provinciale politieke partij Groninger Belang, waarbij meerdere lokale partijen zijn aangesloten, op.

De partij zegt in een verklaring zich niet langer te kunnen vinden in de koers van Groninger Belang. Aanleiding voor de breuk is dat het bestuur van Groninger Belang heeft besloten het landelijk initiatief van Lokaal in de Kamer te steunen. Dat is een samenwerkingsverband van lokale en provinciale partijen dat in maart meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen.

'Niet geïnformeerd'

Volgens Hendrik Klap van Gemeentebelangen Westerwolde is dat gebeurd zonder dat de bij Groninger Belang aangesloten partijen hierover zijn geïnformeerd. 'Het bestuur van Groninger Belang neemt zijn leden niet serieus. We hebben daarom besloten ons lidmaatschap op te zeggen', verklaart Klap.



Gemeentebelangen Westerwolde zegt bovendien 'geen enkele landelijke aspiratie' te hebben en wil zich daarom met geen enkele landelijke politieke partij inlaten.



'Zelf besluiten over aansluiting'

Fractievoorzitter Bram Schmaal van Groninger Belang zegt in een reactie dat er nog helemaal geen besluit is genomen. 'Onze zestien leden mogen zich hier dinsdag over uitspreken tijdens een algemene ledenvergadering. Het is aan elke lokale partij afzonderlijk of ze zich willen aansluiten bij Lokaal in de Kamer.'



Schmaal schat in dat de meeste leden van Groninger Belang zullen besluiten zich niet aan te sluiten bij het landelijk initiatief.



Verzoening?

Schmaal hoopt binnenkort 'tijdens een kop koffie' met Hendrik Klap de plooien met Gemeentebelangen Westerwolde glad te strijken.



Maar of het zover komt, is de vraag. Klap zegt er klaar mee te zijn: 'De plannen met Lokaal in de Kamer zijn voor ons de druppel die de emmer doet overlopen. Het bestuur van Groninger Belang zit er voor zijn leden, maar het neemt allerlei besluiten zonder ons te raadplegen. Zo had men eerder al plannen voor een jeugdvereniging en daarover zijn de leden ook niet geïnformeerd.'



Loppersum Vooruit

Ook Hans Warink van Loppersum Vooruit, een andere partij die bij Groninger Belang is aangesloten, ziet aansluiting bij Lokaal in de Kamer niet zitten.



Hij wil bij de eerstvolgende ledenvergadering van zijn partij het lidmaatschap van Groninger Belang ter discussie stellen, schrijft hij op Facebook.

Door: RTV Noord Correctie melden