Cel- en werkstraf geëist voor kinderpornoverzamelaar

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het Openbaar Ministerie (OM) eist tegen een 49-jarige man uit Groningen een celstraf van twee maanden en een werkstraf van 180 uur.

De Stadjer is betrapt op het verzamelen van kinderporno. Omdat de man eerder hiervoor is veroordeeld, eist het OM ook nog een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.



'Klikker'

De kinderpornoverzamelaar was volgens het OM actief van oktober 2014 tot medio april 2015. De zaak kwam aan het rollen toen de politie een melding kreeg. Volgens deze 'klikker' zou de Stadjer '24 uur per dag plaatjes en filmpjes downloaden'.



Dierenporno

De man werd daarop door politie verrast tijdens een inval. Naast de 6749 afbeeldingen met kinderpornografisch beeldmateriaal en 38 afbeeldingen met dierenporno, vonden agenten ook munitie.



Onverzadigbaar

Tijdens de rechtszaak zei de verdachte dat dit hem uit wraak werd aangedaan door zijn beste vriend, en dat de schijfjes met kinderporno van zijn vorige veroordeling moesten zijn geweest. Maar dat verhaal vindt het OM ongeloofwaardig.



'Verzamelwoede'

Volgens deskundigen heeft de man een onverzadigbare interesse in SM- en bondage-seks. De verdachte zei dat hij waarschijnlijk de schijfjes had bewaard uit verzamelwoede. 'Ik bewaar nog speelgoed van toen ik twee jaar oud was', zei de man.



De rechter doet over twee weken uitspraak.

