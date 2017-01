Mamamini Fonds heeft geld over en zoekt goede doelen

Dat het geld tegen de plinten klotst is overdreven, maar het Mamamini Fonds kan zijn winst over het afgelopen jaar maar moeilijk kwijt.

Jaarlijks schenkt stichting Mamamini het geld dat de gelijknamige kringloopwinkels in Groningen overhouden aan goede doelen. Het gaat dan in de regel om een bedrag van tussen de 25.000 en 50.000 euro.Meestal staan de aanvragers hiervoor in de rij, maar deze keer niet. 'We hebben amper twintig aanvragen gekregen. Normaal zijn dat er een stuk of negentig', zegt directeur Jelle Holtkamp van Mamamini. Via haar website roept Mamamini goede doelen op om zich alsnog te melden.Holtkamp zegt geen verklaring te hebben voor de geringe belangstelling. 'Er zijn altijd wel projecten voor bijvoorbeeld minima en daklozen, dus aan het feit dat de economie aantrekt kan het niet liggen.' Volgens Holtkamp is Mamamini ook niet te streng: 'Onze criteria zijn best ruim. Instanties of organisaties mogen zelfs meerdere aanvragen per jaar indienen.'Mamamini besteedt maximaal 5.000 euro per aanvraag. De goede doelen moeten wel in het verzorgingsgebied van Mamamini zitten. 'Dat is de stad plus het gebied in een straal van 25 kilometer eromheen', verduidelijkt Holtkamp.