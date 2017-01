Nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl: Voetbal Inside bij FC Groningen



De nieuwjaarsreceptie van FC Groningen verliep dit jaar anders dan anders. De mannen van het praatprogramma Voetbal Inside waren uitgenodigd om de avond wat extra's te geven.

Geen lange speeches of powerpointpresentaties met veel cijfertjes. Maar wel veel humor. Johan Derksen, Wilfred Genee, René van der Gijp en Hans Kraaij jr. zorgden voor een ontspannen sfeer in het Noordlease Stadion.



Transfersom Rusnák

Algemeen directeur Hans Nijland nam nog wel het woord, maar echt nieuws had hij niet te melden. Of het moet de transfersom van Albert Rusnák zijn. Nijland maakte bekend dat Rusnák voor ruim vier ton aan het Amerikaanse Salt Lake is verkocht.



Veel humor

Verder bestond de avond vooral uit grappen en ongezouten meningen. De club en de selectie moesten het af en toe flink ontgelden. Volgens de mannen van Voetbal Inside komt FC Groningen dit seizoen kwaliteit te kort om hoog te eindigen.

