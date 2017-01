Deddy Kruize verkozen tot eerste 'Knoalster van het jaar'

(Foto: Marc Dol/112 Groningen)

Vrijwilligster Deddy Kruize is maandagavond uitgeroepen tot 'Knoalster van het jaar'. Dat gebeurde tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Stadskanaal.

Kruize heeft haar baan in het Refaja ziekenhuis opgezegd en haar huis verkocht om twee jaar als vrijwilliger aan het werk te gaan op de Africa Mercy, 's werelds grootste ziekenhuisschip, in het West-Afrikaanse land Benin.



Moeder en zus ontvangen prijs

Door dit vrijwilligerswerk kon de winnares niet zelf haar prijs in ontvangst nemen. Dat deden haar moeder en zus voor haar. De overige genomineerden waren Anita Sanders, Catharina Woortman, Jaap Duit en Jan Geert Sterenborg. Zij kregen onder meer een certificaat.



De verkiezing werd dit jaar voor het eerst georganiseerd.

Door: RTV Noord Correctie melden