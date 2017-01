Baflose boekt resultaat met lobby: PvdA-bestuur stelt ruimer kinderpardon voor

Het landelijk hoofdbestuur van de PvdA is bereid een versoepeling van de huidige regels voor het verstrekken van een verblijfsvergunning aan minderjarige kinderen van asielzoekers op te nemen in het programma voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Dat is de uitkomst van het gesprek tussen PvdA-lid Esther van Dijken uit Baflo en lijsttrekker Lodewijk Asscher.Van Dijken voert al maanden actie voor een ruimhartiger 'kinderpardon'. Van Dijken heeft Asscher ervan weten te overtuigen dat het Internationaal Kinderrechtenverdrag leidraad moet zijn op dit punt.Het gaat daarbij om kinderen van ouders die minstens vijf jaar bereid zijn terug te keren naar het land van herkomst, maar dat buiten hun schuld niet kunnen. Deze kinderen zijn vaak geworteld in ons land.Tegelijkertijd wil de PvdA voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van een ruimhartiger kinderpardon: 'tegen crimininaliteit moet hard worden opgetreden'.Bovendien moeten 'procedures sneller en efficiënter en kansloos doorprocederen door zowel ouders als IND moet worden tegengegaan.'Komend weekend vergaderen de PvdA-leden over het voorstel tijdens het partijcongres waar het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld.