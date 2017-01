Voetbalclub wil hulp van politie bij de opsporing van verdwenen Rachid

Voorzitter Ronald Keen van voetbalclub Achilles 1894 wil proberen de mobiele telefoon van Rachid Traoré op te sporen. Hij hoopt zo toch nog iets te weten te komen over de 20-jarige asielzoeker die vlak voor rond oudjaarsdag spoorloos verdween. Dat meldt RTV Drenthe.<b

r>Keen hoopt daarbij op de hulp van de politie. 'Wij hebben zelf niet de mogelijkheden om dat te doen. Maar we hopen dat we de laatste momenten van zijn telefonisch contact kunnen traceren, want we hopen dat het goed met hem gaat.'De club en zijn ploeggenoten kregen nog een WhatsApp-bericht van Traore. Hij bedankt daarin de club en zijn team 'voor alles wat jullie hebben voor mij gedaan, het was niet makkelijke beslissing maar had ik heel veel nagedacht (...) ik had een slechte gevoel wou ik veel dingens in mijn leven doen maar kon ik niet omdaat ik niet mog'.Coach Theo ten Caat (oud-voetballer FC Groningen en SC Veendam) sprak de afgelopen drie jaar veel met de asielzoeker uit Burkina Faso en vindt het treurig. 'De situatie waarin Rachid nu zit, is levensbedreigend. Hij kan in de mensenhandel terechtkomen. Zijn leven is hem ontnomen door regeltjes en domme mensen die de regeltjes tot op de letter uitvoeren.'Zijn teamgenoten hadden geen enkele aanwijzing dat Traoré plotseling zou verdwijnen. Aanvoerder Remy Klaassens: 'Iedereen lijdt onder de situatie die er nu is, maar hij zal zelf het meeste lijden. Hij straalde altijd plezier uit, maar hij kon geen rijbewijs halen, kon niet naar school, had geen werk. We hopen dat hij weer opduikt en dat hij bij ons terugkomt, maar ik betwijfel het'.Rachid Traoré was student Sport & Bewegen aan het Alfa-college in Groningen.