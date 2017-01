Vader schrijft brief aan 6-jarig zoontje dat zich zorgen maakt over de wereld

Terroristische aanslagen, vluchtelingen en milieurampen. Dagelijks worden we overspoeld met slecht nieuws. Dat al dat slechte nieuws niet alleen volwassenen raakt, merkte Schelto Kruijff uit Groningen tijdens oud en nieuw. Zijn zoontje van 6 blijkt weinig vertrouwen te hebben in de toekomst van de wereld.

Kruijff schrikt daarvan en heeft niet direct een antwoord paraat. In de vroege ochtend van 1 januari, als iedereen nog in bed ligt, schrijft hij een brief aan zijn zoon. 'Ik schrok van zijn sombere wereldbeeld. Ik probeerde te vertellen dat het helemaal niet zo slecht gaat met de wereld, maar ik had niet echt goede argumenten. Daarom besloot ik hem een brief te schrijven.' NRC Handelsblad publiceerde de brief.Het is trouwens de eerste keer dat Kruijff merkt dat zijn 6-jarige zoon zo'n somber wereldbeeld heeft. 'Eelco is een heel vrolijk en gezellig mannetje en volgens mij vindt hij het leven ontzettend leuk. Maar kennelijk slaat hij al het slechte nieuws wel op en dat komt af en toe naar buiten. Zo zal dat met veel andere kinderen ook gaan', zegt Kruijff.Kruijff heeft zijn brief op nieuwjaarsochtend voorgelezen aan zijn zoontje. 'Hij begon een beetje te glimlachen. Ik had het idee dat hij wel iets optimistischer gestemd was. Hij stelde alleen later wel een slimme vraag aan mijn vrouw. Hij was namelijk een beetje teleurgesteld dat NRC Handelsblad het stuk plaatste onder het kopje 'Opinie'. Dan is het blijkbaar een mening en niet de waarheid.'