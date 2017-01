Beter Weters Sport: nieuw jaar, nieuwe spelregels

Diverse sporten zijn het komend jaar bezig met veranderingen van de spelregels (voetbal, judo) om maar zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor de televisiekijker en dus de commercie. Goeie zaak, Beter Weters?

Het is niet verkeerd om spelregels op zijn tijd aan te passen. Vooral bij voetbal valt er nog (heel) veel te verbeteren. Neem alleen al het nemen van een vrije trap. In de buurt van de zestien duurt het vaak 1 minuut of zelfs nog meer voordat zo'n bal wordt genomen vanwege al dat gedoe met muurtjes. Beter is het hockey- en handbalmodel. Als er is gefloten, mag de overtredende partij bal niet meer beroeren. Dat gebeurt bij voetbal dus wel en houdt het spel erg op. Ook gebruik van videoref moet usance worden. Levert ook mooi spanningsmoment op als mensen thuis mee kunnen kijken en -luisteren.Wat betreft het NK-marathonschaatsen; verboden moet worden in dit soort rondjes dat ploeggenoten een vluchter 'ophalen'. Ook moet combinevorming van aan elkaar gelieerde ploegen een halt worden toegeroepen. De ploegen hebben op die manier het hele 'spel' kapot gereden. Voor niet-kenners van de sport was er geen touw aan vast te knopen. Die haken dan af. Of het judo gediend is met partijen die met een minuut worden ingekort, betwijfel ik. Het is esthetisch sowieso geen aantrekkelijke sport; te veel duw- en trekwerk.Het is een goede zaak dat sportbonden inventariseren hoe veranderingen in spelregels, tijdsduur, materiaal, begeleiding, commentaar en opzet van een competitie kunnen bijdragen in het vergroten van het kijkplezier van de toeschouwers. Sporten die er bekaaid vanaf komen in tv aandacht zijn het meest progressief. Die willen en durven te veranderen voor die paar procent meer aandacht.Voetbal blijft als nummer 1 tv sport conservatief. Ze hebben die veranderingen ook niet nodig want 'Jan met de Pet en een fles bier' kijkt toch wel. Wat zou het heerlijk zijn als Marco van Basten de zuivere speeltijd kan invoeren in het voetbal. Zijn we direct van dat doodsaaie tijdrekken af.Er zijn vrouwen die zich verbouwen om er aantrekkelijker uit te zien. Regels die op een natuurlijke weg ontstaan worden aan de kant geschoven. Alles voor het oog met een enorme bewijsdrang en erkenning het nog mooier maken dan het in werkelijkheid is. Dit geldt ook voor de sport en de commerciële activiteiten die er aan vast zitten. Natuurlijke regels die al decennia geleden zijn ontstaan moeten veranderen voor de tv kijker en hun geile bazen. Het levert op korte mijn een hoop geld en aandacht op.Plastic sportvelden, roze voetbalschoenen en ondergelopen sporters in de immense dopingwereld gecombineerd met kwalitatief arme journalistieke onderbouwingen is een opblaaspop die langzaam leeg loopt. Als je het goed doet verdien je € 744,000 per week in China en als je het slecht doet drie ton per jaar in Nederland. Dat zijn de regels en is het uitgangspunt geworden. Kijken en betalen voor tv uitzendingen die het niveau van de real live soap van Peter Jan Rens evenaren. Veel plezier in de nepwereld van de sport.Vroeger” zat ik met mijn vader voor de tv de schaatswedstrijden te kijken en tijden te noteren in de bijlage van de krant. Hoe lang de wedstrijd duurde maakte niet uit. Samen met iemand opgaan in sportwedstrijden, daar ging het om. Nu wordt vaak de vraag gesteld of sport nog wel interessant genoeg is of dat sport niet aangepast moet worden voor commerciële belangen.Aanpassingen moet je alleen doen wanneer je zeker weet dat de sport hier beter/eerlijker of innovatiever van wordt. Ik vraag me af of men wel goed weet waarom de sport niet aantrekkelijk meer is. Terug naar Nostalgie.Sport heeft een bepaalde aantrekkingskracht. Het ene (voetbal) meer dan het andere (wildwatervaren). Bijna alle kleine jongetjes willen profvoetballer worden. Zelf sporten is het leukst. Live kijken in het stadion is leuker dan voor de buis. Op TV moet het zo basaal mogelijk in beeld gebracht worden wat mij betreft. TTien herhalingen van een doelpunt vergallen mijn plezier, net zo als die oeverloze zeveraars die door moeten gaan voor analist. Het gaat om de essentie van de sport. Regels mogen best aangepast worden om het spel aantrekkelijker te maken, maar laat dat niet doen door een enge marketeer die denkt dat een bal vierkant is.Een oersaaie sport op zichzelf, maar ik heb er dagen geboeid naar gekeken. Sterker nog, ik vind het niet eens een sport. Darten is wat mij betreft een prefect voorbeeld van iets wat uitstekend wordt 'verkocht'. En daar gaat het om. Mensen zijn steeds moeilijker te boeien met alle concurrentie van films, computerspelletjes en nieuwe media.Ik denk dat het zelfs verder moet gaan dan alleen spelregels veranderen. De meeste mensen kijken niet meer puur voor een sport, mensen willen een show. Extra elementen als optredens van artiesten, braadworsten en bier op locatie en vooral een goede samenwerking met de tv, die dingen maken de show. En als er een keer een spelregel veranderd moet worden, so be it.