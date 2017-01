Stervende man zoekt Groningse familie om erfstukken aan over te dragen

Marten Homan uit Almelo heeft longkanker en gaat binnenkort dood. Voordat hij sterft, wil hij een belofte aan zijn vader nakomen. Homan moet een aantal erfstukken doorgeven aan twee Groningse neven, omdat hij zelf geen kinderen heeft.

Henk en Ernst

Homan is geboren op 16 augustus 1957 in Almelo. Zijn ouders waren Albert Homan en Hennie Homan-Wildschut. Hij heeft twee neven, die in Groningen zouden wonen: Henk en Ernst Homan. Marten Homan: 'Ik weet van Henk dat hij vroeger een drukkerij had of daar werkte en dat hij aan de Paterswoldseweg woonde. Zijn ouders waren Jaap en Atsje Homan. Zijn vader is vroeg overleden. Ook weet ik dat zij altijd twee jongens in huis hadden die doofstom waren'. Als Henk en Ernst nog leven, zijn ze rond de 70 jaar.



Kniepertjesijzer en tabaksdoos

Waar bestaat de erfenis uit? 'Ik heb een kniepertjesijzer uit 1858 met de initialen H.H. erin en een tabaksdoos. Mijn opa heeft die aan mijn vader gegeven en hij moest de goederen doorgeven aan zijn erfgenaam. Dat heb ik op mijn beurt ook aan mijn vader beloofd en belofte maakt schuld. Als ik straks naar boven mag gaan, dan wil ik mijn vader en opa recht in de ogen kunnen kijken'.

