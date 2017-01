Slagter keert met ambitie terug in Tour Down Under

(Foto: Team Camp)

Tom-Jelte Slagter doet komende week mee aan de Tour Down Under, de Australische etappekoers die hij vier jaar geleden op zijn naam schreef.

De 27-jarige Slagter fungeert als kopman van Cannondale-Drapac in de openingswedstrijd van de UCI WorldTour. De renner uit Slochteren moet het kopmanschap wel delen met de Canadese laatbloeier Michael Woods.



Goede herinneringen

'Ik heb goede herinneringen aan de Tour Down Under', aldus Slagter, die de rittenkoers in 2013 won in dienst van Blanco, het huidige LottoNL-Jumbo. Hij boekte toen ook een etappezege. Opvallend genoeg was Slagter daarna nooit meer van de partij in de Australische openingskoers. Volgende week gaat hij als kopman van Cannondale-Drapac weer naar 'Down Under'.



'We hebben een sterke en gemotiveerde ploeg', zei Slagter. 'Ik ga voor een goed klassement.' De Belg Tom Van Asbroeck, overgekomen van LottoNL-Jumbo, debuteert voor zijn nieuwe team.

Door: RTV Noord