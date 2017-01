Diefstal bankpassen komt aan bod in Opsporing Verzocht

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de diefstal van twee bankpassen van een optiekzaak in Groningen.

De passen werden een jaar geleden gestolen. Vlak na de diefstal werd met de passen gepind in Duitsland. Er zijn goederen gekocht in Lingen en Düsseldorf.



Vijftienduizend euro

In Opsporing Verzocht worden bewakingsbeelden getoond. Daarop zijn drie mannen te zien die gebruik maken van de gestolen pinpassen. Tot de diefstal werd ontdekt en de passen werden geblokkeerd, namen de dieven vijftienduizend euro op van de bankrekening van de optiekzaak.



Beloning

De zaak looft een beloning van duizend euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de verdachten. Opsporing Verzocht begint om 20.30 uur op NPO 1.

