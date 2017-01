Rolling Stones klinken vanaf Olle Grieze

Een goed verstaander heeft een half 'oor' nodig. Maar wie door de Stad loopt en het carillon van de Martinitoren hoort spelen, weet het meteen. The Rolling Stones.

Op 'kwart over' klinken sinds dit weekend de eerste klanken van My Dear Lady Jane. Het nummer uit 1966, geschreven door Mick Jagger en Keith Richards, kan dus kort worden meegeneuried in Stad.



Zar und Zimmerman

Op het carillon is na de kerstmelodieën nu een heel nieuw klankpakket te horen. Behalve de Rolling Stones zijn dat klassieke klanken uit onder meer de opera's Norma en Zar und Zimmerman.



Begin mei wordt het carillon weer van nieuwe muziek voorzien. Via beiaardier@groningen.nl kan daarvoor een muzikale wens worden ingestuurd.

Door: RTV Noord