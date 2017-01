Studenten krijgen van het Waterbedrijf gratis kraanwater

Vijftien watertappunten met gratis kraanwater. Die krijgt de Rijksuniversiteit Groningen dinsdag van het Waterbedrijf.

Geen bronwater van de groothandel maar puur Gronings kraanwater voor de RUG-studenten. De bidons kunnen naar hartelust worden gevuld en zo wordt bespaard op plastic en uitstoot van CO2.



Alle gebouwen

De plaatsing van de watertappunten is een initiatief van de Taskforce Green University. In samenwerking met het Waterbedrijf worden in alle gebouwen watertappunten geïnstalleerd. Dinsdagmiddag wordt de eerste in gebruik genomen.

Door: RTV Noord Correctie melden