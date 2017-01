Kleindochter (14): 'Waar is de jeugdliefde van mijn opa?'

(Foto: RTV Noord)

'Opa, wat is jeugdliefde?' Met die vraag heeft de 14-jarige Dianne Mellema de wereld van Henk Haan uit Appingedam op zijn kop gezet.

'Altijd in gedachten'

De 84-jarige Haan vertelt zijn kleindochter over Aafje Kiel. 'Het was direct na de oorlog en het hebben van vaste verkering was toen iets heel anders dan nu. We gaven elkaar alleen kusjes', glimlacht hij. 'Maar zij is degene die nooit uit mijn gedachten is geweest. Toen ik trouwde, heb ik tegen mijn vrouw gezegd: 'Je moet niet vreemd opkijken als op zekere dag een Aafje zich meldt'. Je jeugdliefde is die ene die altijd weer boven komt drijven.'



Zoektocht

Dianne is zo onder de indruk van het verhaal van haar opa, dat ze besluit op zoek te gaan naar Aafje Kiel.



Aafje's vader had een kapperszaak in Weiwerd. Aafje wilde kapster worden en ging naar de kappersvakschool in Zwolle. Haan was zeeman en de ouders van Aafje waren niet blij met hun relatie. 'Een zeeman had toen een slechte naam. 'In elk stadje een ander schatje.' Maar zo was ik helemaal niet', vertelt Haan.



Hij is 'zijn' Aafje uit het oog verloren, doordat haar ouders naar de Noordoostpolder vertrokken. 'Van vriendinnen van Aafje weet ik dat ze expres verhuisd zijn', zegt Haan.



In Delfzijl?

Aafje zou uiteindelijk zijn getrouwd met een boerenzoon. Na zijn overlijden zou ze naar Delfzijl zijn gekomen, maar Haan heeft haar nooit meer kunnen vinden.

Door: Eveline Jonkers Correctie melden