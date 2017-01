Eurosonic Noorderslag: dit zijn de acts die je moet zien!

Woensdag barst Eurosonic Noorderslag los. Meer dan 250 bands treden op, op meer dan veertig verschillende podia verspreid door de hele stad. Voor sommigen één groot feest en voor anderen een gevalletje 'door de bomen het bos niet meer zien'.

Welke acts moet je gezien hebben? Wij zochten het uit!Singer-songwriter Kira Dekker tipt, een zangeres uit het Verenigd Koningkrijk die ontzettend mooi kan zingen en een geweldige live performance heeft. Haar muziek is een mix tussen pop, dance en soms een beetje hiphop.is ook een act die je moet gaan zien. 'Dit is een jonge songwriter uit Londen, maar hij klinkt als iemand die alles al heeft meegemaakt. Hij heeft lieve, gevoelige liedjes en een heel goede performance.'Als laatste geeft Kira een tip voor de hiphopliefhebbers: 'Als je helemaal los wilt gaan, moet je natuurlijk naargaan kijken!'Presentator Eric Bats tipt een aantal Groninger artiesten. Hij noemt de pop/rockbandals voorbeeld. De band kenmerkt zich met opzwepende muziek en veel meerstemmige zang.Als tweede tip geeft Eric het evenement. Dit feest is gratis toegankelijk en er zijn optredens van onder anderen Robin IJzerman, Dudettes en Van De Straat.Nachtburgemeester Oelinda de Vries tipt. Deze band maakt Afrikaanse muziek en weet van iedere show een feestje te maken.Op vrijdagmiddag speelteen intieme sessie in Plato. Deze is vrij toegankelijk, dus ook als je geen kaartje hebt, kan je er gaan kijken!Deze techno-act komt uit Groningen en heeft een heel vette live-performance. Vorig jaar speelden ze nog in het Concerthuis en nu dus in de Oosterpoort.Herman Klompmakers is de zanger van View For A Day en speelt zelf op het festival. Hij tipten noemt het 'een stevige, groovende pot (hard)rock. Ze hebben alles in huis om je te kunnen overtuigen!'Een tweede tip van Herman is. Deze band komt uit focusland Portugal en heeft een melancholische sound met een kenmerkende meerstemmigheid. 'Het is de perfecte muziek als je even lekker wilt wegdromen.'