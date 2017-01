Lopend Vuur: Grentheland; voeg Groningen, Friesland en Drenthe maar samen

In Groningen wordt al enkele jaren gewerkt aan de herindeling van de verschillende gemeenten. Dat gaat bij de één sneller dan de ander.

De Noordelijke provincies werken, daar waar het kan, regelmatig samen. Bij de poging om Tesla naar Groningen te halen trekken de provincies bijvoorbeeld samen op.In de Facebookvergadering van RTV Noord werd vanmorgen gesuggereerd om de drie noordelijke provincies ook maar samen te voegen. Een discussie die in het verleden al vaker werd gevoerd, maar waar we weinig meer over horen.Hoe sta jij, als Groninger, daarin? Zie je een fusie van de noordelijke provincies zitten?Maakt het je wat uit als je straks inwoner van - pak 'm beet - Grentheland bent? Of heb je nog een andere suggestie voor een naam? We waarderen het enorm als je meepraat! Dat kan via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Maandag was het Lopend Vuur: Het beveiligen van álle spoorwegovergangen is ook weer niet nodig . 69.2 procent van de Groningers (1.711 stemmen) is het daarmee oneens.