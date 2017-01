NAM-compensatie voor 'tachtig procent' eigenaren verkochte huizen

Tachtig procent van de woningeigenaren in het aardbevingsgebied die hun huis hebben weten te verkopen, krijgt compensatie van de NAM. Dat blijkt uit cijfers van het gasconcern.

In totaal hebben tot nu toe achttienhonderd mensen een beroep gedaan op de waardedalingsregeling van de NAM. Het gaat om huiseigenaren die ondanks de problemen in het gebied er toch in geslaagd zijn hun huis te verkopen.Ruim twaalfhonderd mensen hebben inmiddels een aanbod gekregen van de NAM. Daarvan gaat 92 procent akkoord met het voorstel; de rest wijst het af.De NAM keert tussen de 1 en 4,8 procent van het verkoopbedrag uit als compensatie. In één op de vijf gevallen is de claim afgewezen.De meeste aanvragen komen uit Delfzijl, gevolgd door Eemsmond en Loppersum. De regeling geldt alleen voor de elf officiële aardbevingsgemeenten, waar vorig jaar Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en De Marne bij zijn gekomen.Er is de nodige kritiek op de regeling. Daarbij gaat het niet alleen om de hoogte van de compensatie. Ook speelt daarbij een rol dat de regeling niet geldt voor moeilijk tot niet verkoopbare huizen in het aardbevingsgebied.