Meer geschillen over schade worden vooraf geschikt

Geschillen over de afwikkeling van door gaswinning veroorzaakte schade worden in toenemende mate geschikt. Dat blijkt uit cijfers van de arbiters mijnbouwschade.

Die zijn vanaf juni vorig jaar actief. In 47 gevallen kwamen de betrokkenen, de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW) al tot overeenstemming vóór de behandeling van de zaak door de arbiters.Tot nu toe is er in 34 zaken wel uitspraak gedaan. Eerder bleek al dat de NAM in de meeste gevallen aan het kortste eind trekt. Die trend zet zich door.Zo moest het gasconcern in achttien gevallen alsnog de eerder afgewezen schade geheel of gedeeltelijk vergoeden. In vier gevallen kreeg de NAM gelijk. De andere zaken zijn aangehouden voor nader onderzoek.In de meeste gevallen past de arbiter het zogenoemde bewijsvermoeden toe. Dat betekent dat er geen keihard bewijs geleverd hoeft te worden, maar dat de arbiter het aannemelijk acht dat schade door gaswinning is veroorzaakt.