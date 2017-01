Bevrijdingsmuseum Stad hangt sluiting boven het hoofd

Het bevrijdingsmuseum aan de Ulgersmaweg in Groningen wordt met sluiting bedreigd.

Oprichter Heiko Ates zit met zijn Museum Canadian Allied Forces in een loods van de gemeente die hij sinds de opening in 2008 gratis mag gebruiken. De periode van bruikleen eindigt echter in 2018. De gemeente wil dat de stichting daarna jaarlijks 60.000 euro huur gaat betalen.



'Als dat doorgezet wordt, betekent dat sluiting van het museum', stelt Ates. 'Maar ik hoop dat het huidige gemeentebestuur dit museum ook gaat koesteren.'



Burgemeester Den Oudsten

Volgens Ates bracht burgemeester Peter den Oudsten vorig jaar een werkbezoek aan het zijn museum. 'Hij vond het perfect en kwam zeker nog een keer terug met zijn kleinkinderen. Ik hoop dat hij ook binnen in zijn hart gaat kijken en zegt: goh, dat museum kan toch niet zomaar weg.'



Rondleidingen voor scholieren

In de grote loods is een verzameling te zien die in 38 jaar bij elkaar is gebracht, vertelt Ates. Vooral scholen weten het museum te vinden. 'We geven rondleidingen voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen en ook voor scholieren uit het voortgezet onderwijs. Ik ben heel blij dat de docenten hier aandacht aan besteden. We laten niet alleen maar de gruwelen van de oorlog zien, maar we vertellen ook dat we moeten koesteren dat we vandaag de dag in vrijheid kunnen leven.'



Ates is van plan de gemeenteraad en het voltallige college uit te nodigen in het museum. 'Ik wil ze laten zien wat we hier doen. Ook qua educatie timmeren we enorm aan de weg. En ik ben niet alleen meer belangrijk voor de Stad, maar de drie noordelijke provincies trekken aan ons. Maar goed, de tijd zal het leren.'

