Makelaar John Schokker komt met fonds voor jonge talenten

John Schokker (Foto: Archief RTV Noord)

Makelaar John Schokker uit Hoogkerk zag afgelopen maandag Abraham. Hij zocht een creatieve invulling van zijn vijftigste verjaardag en vond die in de oprichting van de John Schokker Foundation. De makelaar stopte er meteen tienduizend euro in.

Jong talent

Met zijn fonds wil Schokker jonge talenten in de sport en cultuur helpen. 'Er zit genoeg potentie in onze provincie, maar jeugdig talent breekt soms net niet door. Dit steuntje in de rug kan dan misschien helpen', zegt Schokker.



Steun

Inmiddels hebben bekende Groningers uit de sportwereld het fonds omarmd. 'Oud-FC Groningen-voetballer Arjan Ebbinge, sportjournalist Dick Heuvelman en voormalig ijshockeyer Johan Toren hebben zich bij mij gemeld en zij willen graag iets doen', zegt Schokker.



Leo van de Kar

De John Schokker Foundation is opgericht naar voorbeeld van het Leo van de Kar-fonds, dat in 1960 werd opgericht door de voormalige eigenaar van Perry Sport. Uit dat fonds zijn tal van bekende sporters gestiumuleerd om optimaal hun sport te kunnen bedrijven. Bettine Vriesekoop, Jan Timman, Tom Okker en Rutger Smith hebben bijvoorbeeld geprofiteerd van dit fonds.

Door: RTV Noord Correctie melden