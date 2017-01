RUG neemt alvast verdieping in van bibliotheek Stad

Het pand van de bibliotheek in de Oude Boteringestraat (Foto: Remy van Mannekes/RTV Noord)

De Openbare Bibliotheek in de Groninger binnenstad staat halverwege dit jaar een verdieping af aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De RUG kocht het gebouw enkele jaren geleden met de bedoeling er dit jaar de Faculteit Rechtsgeleerdheid te vestigen. Dat loopt spaak, omdat de bibliotheek nog niet kan verhuizen naar het Groninger Forum. De bouw van het Forum is vertraagd en daardoor is het pand pas in 2019 klaar.



Derde verdieping verbouwd

De universiteit en de bibliotheek zijn overeengekomen dat de derde verdieping al wel wordt vrijgemaakt. De RUG kan daar dan vast gaan verbouwen. De verdieping wordt nu onder meer gebruikt voor het sorteren van boeken van andere filialen. Klanten zouden niks van de verschuiving moeten merken; zij komen niet op de derde verdieping.



Het verwerken van de boeken moet straks elders in het pand aan de Oude Boteringestraat gebeuren. Om daarvoor ruimte te maken raken medewerkers hun vaste werkplek kwijt en komen er flexplekken.

