Dit zijn de onbewaakte spoorwegovergangen in Groningen

De overheid trekt 25 miljoen euro uit om onbewaakte spoorwegovergangen veiliger te maken of te verwijderen. Dit zijn de Groningse overgangen die daarvoor in aanmerking komen.

Van de 110 'niet actief bewaakte' spoorwegovergangen in Nederland, liggen er 21 in de provincie Groningen. Het gaat om overgangen zonder slagbomen, knipperlichten en bellen, die publiek gebruikt kunnen worden.Sommige overgangen zullen worden beveiligd, anderen zullen worden opgeheven. Dat is volgens Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu broodnodig. 'Omdat er nog maar zo weinig onbeveiligd overgangen zijn, houden mensen minder snel rekening met de gevaren', zei de staatssecretaris eerder tegen de NOS Hoe gevaarlijk een onbewaakte spoorwegovergang kan zijn, bleek in november vorig jaar aan de Voslaan in Winsum, waar een trein op een melktruck botste en achttien gewonden vielen . In 2014 overleden twee personen na aanrijdingen bij dezelfde overgang.De staatssecretaris maakte een maand na het ongeluk bekend op zoek te zijn naar meer geld voor veilige overgangen. Dat is nu gevonden. Wel worden de overgangen niet meteen aangepakt: eerst wordt dit jaar onderzoek gedaan naar de noodzaak en de meest wenselijke oplossing van de punten.De 'niet actief bewaakte' overgangen zijn onder te verdelen in drie categorieën die we in beeld brengen in de kaart hieronder:- Openbare, onbeveiligde overgangen (7 stuks, inclusief het voetpad Zijlvestweg in Winsum, rood op de kaart).- Onbewaakte overpaden op treinstations (9 stuks, blauw op de kaart).- Overgangen die in de loop van tijd een 'openbaar karakter' hebben gekregen, omdat er meerdere mensen gebruik van maken (5 stuks, groen op de kaart).Particuliere overgangen, waarvan ProRail er zes telt in de provincie, nemen we niet mee op de kaart.