Hoogeland-gemeenten krijgen tijdelijk logo

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond hebben een logo ontwikkeld om hun 'verloving' een gezicht te geven.

Het gaat om een tijdelijk logo dat de komende twee jaar wordt gebruikt. In 2019 gaan de gemeenten fuseren.



'Het logo laat zien dat we nog onderweg zijn naar één gemeente, maar dat we al wel bij elkaar willen horen', laten de vier burgemeesters weten in een gezamenlijke verklaring. De kleuren van de vier gemeenten zitten in het logo verwerkt, net als de eerste letters van de gemeenten.



Het is nog niet bekend wat de naam wordt van de fusiegemeente. Als de naam is gekozen, komt er een nieuw logo met een nieuwe huisstijl.

Door: RTV Noord Correctie melden