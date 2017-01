Verwarde man is terug in UMCG (update)

De verwarde man die dinsdagochtend uit het UMCG wegliep, is 's middags rond twintig voor drie aangetroffen in de buurt van station Europapark. Hij is inmiddels terug in het UMCG.





Even na kwart over elf werd in verband met de vermissing een Burgernet-actie op touw gezet, maar die werd na iets meer dan een uur afgesloten omdat de zoektocht niks opleverde.

