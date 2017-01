Ouderen kunnen terecht in vernieuwd Bernlef

(Foto: Google Streetview)

Verzorgingshuis Bernlef in de stad-Groninger wijk Paddepoel is omgebouwd tot een pand waar ook ouderen zonder zorgindicatie kunnen wonen.

De onderste drie verdiepingen blijven in functie als verzorgingshuis van de zorginstelling Dignis. Woningcorporatie De Huismeesters verhuurt op de bovenste verdiepingen 73 appartementen voor ouderen. De gangen, appartementen en de hal zijn afgelopen jaar opgeknapt.



Alarmknop voor noodgevallen

Bernlef kampte met leegstand, omdat de overheid wil dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Voor de bovenste verdiepingen hebben ouderen nu geen indicatie meer nodig. Ze kunnen gebruik maken van thuiszorg van Dignis. Via de wijkverpleegkundige kunnen ze eventueel ook een alarmknop krijgen voor noodgevallen. Doordat de onderste verdiepingen nog als verzorgingshuis fungeren, is er in het pand wel 24 uur per dag zorg aanwezig.



Wijkrestaurant

Het is de bedoeling dat ouderen contact maken met andere wijkbewoners. Zo zit er een wijkrestaurant, waar wijkbewoners onder leiding van koks werken. WerkPro runt dit restaurant.



Een naastgelegen pand wordt sinds september gebruikt door Factor 5, een begeleid-wonenproject voor jongeren met problemen. Mogelijk krijgen deze jongeren ook een rol binnen Bernlef.

Door: RTV Noord