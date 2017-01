50.000 euro voor slimste Blockchain-toepassingen in Groningen

Wie heeft het beste idee en het beste prototype voor de nieuwe technologie Blockchain? Van 11 tot en met 13 februari strijden teams in Groningen voor een prijzenpot van 50.000 euro.

Blockchain is de technologie achter bijvoorbeeld de virtuele valuta Bitcoin. De jonge technologie maakt het mogelijk om transacties en andere handelingen te 'oormerken', omdat computers de informatie achter de handelingen voortdurend in de gaten houden en updaten. Zo is te traceren waarvoor een transactie of handeling is gedaan. Onder andere geldverduistering en identiteitsfraude moet daardoor een stuk moeilijker worden.Een toepassing waar de gemeente Groningen mee bezig is en waar de gemeente Zuidhorn met een stagiair onderzoek naar wil doen, is bijvoorbeeld geld voor minima kunnen 'oormerken'. Zo weet de gemeente zeker dat een compensatiebedrag ook echt wordt besteed aan waar het geld voor bedoeld is.Maar: de technologie staat nog in de kinderschoenen. Er is nog veel potentieel om te benutten. Daarom organiseert het Groningse DutchChain nu de hackathon. 'De groote van Europa', noemt organisator Rutger van Zuidam hem. The Big Building in Groningen staat drie dagen in het teken van de wedstrijd.In de Blockchain Hackathon slaan teams van programmeurs, creatievelingen, ondernemers en studenten een weekend lang de handen ineen. Aan het eind van het weekend presenteren de teams een zo goed mogelijk prototype van hun idee.Er worden vier prijzenpotten van 10.000 euro uitgereikt in vier categorieën: internationaal handelen en ondernemen, energietransitie, digitale identiteit en overheidsdienstverlening. Het beste idee wint 7.500 euro, de runner-up neemt 2.500 euro mee.Aan de entourage van het evenement, wordt duidelijk dat het groot wordt aangepakt. Startup-ambassadeur Prins Constantijn trapt de Hackathon af. Sponsoren zijn onder andere het ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel, de Rijksuniversiteit Groningen en de noordelijke investeringsmaatschappij NOM.