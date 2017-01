Hoogste windturbines van Nederland komen in Eemshaven

De Eemshaven krijgt de hoogste windturbines van Nederland. Windturbinefabrikant Lagerwey gaat in opdracht van Growind twee molens bouwen met een zogeheten tiphoogte van 200 meter.

De eerste L136-turbine moet eind april klaar zijn en wekt stroom op voor ruim vijfduizend huishoudens. Deze maand wordt de fundering aangelegd, de bouw begint vervolgens in maart.De tweede turbine wordt eind 2017 gebouwd. 'Waar andere platforms geschikt zijn tot een gemiddelde windsnelheid van 7,5 meter per seconde, kunnen deze turbines een gemiddelde windsnelheid tot 8,5 meter per seconde aan', aldus Lagerwey.Met de rotordiameter van 136 meter kan volgens de maker ook meer wind worden omgezet in energie. Daardoor vallen de kosten voor het opwekken van elektriciteit lager uit. 'Hoe hoger de windturbine, hoe stabieler de luchtlagen en hoe krachtiger de windsnelheden zijn', legt de windturbinefabrikant uit.De twee turbines vervangen twee oude windmolens in de Eemshaven, die al zijn afgebroken.