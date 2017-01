Café Martini live vanaf Eurosonic Noorderslag

Het Radio Noord-programma Café Martini komt op zaterdag 14 januari live vanaf muziekfestival Eurosonic Noorderslag in de Stad.

Tijdens een vier uur durend liveprogramma treden verschillende Groninger bands en muzikanten op, waaronder Harry Niehof, Small Town Bandits, Tamar en VandeStraat. Ook wordt de Grunny uitgereikt, de jaarlijkse muziekprijs van RTV Noord.



Driedaags festival

Eurosonic begint op woensdag 11 januari, met optredens op verschillende podia in de stad Groningen. Het driedaags muziekfestival presenteert artiesten uit heel Europa voor boekingsbureaus en festivalmanagers.



Zaterdag 14 januari is Noorderslag aan de beurt, met alleen Nederlandse acts in De Oosterpoort. Daar spelen onder meer Broederliefde, Rondé en de Groningse band Orange Skyline.



Optredens vorig jaar

Ook vorig jaar was Café Martini te vinden op Noorderslag. Het programma wil Groninger muzikanten onder de aandacht brengen van muziekprofessionals.



Vorig jaar traden onder meer De Troebadoers, Town of Saints, Sascha Elisah en VanderLinde op.

