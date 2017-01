Meisje op fiets aangereden door auto

(Foto: 112 Groningen / Raymond Bos)

Een meisje is dinsdagmiddag even na twee uur aangereden door een auto op de Siersteenlaan in Groningen.

Het meisje reed op een fiets. Door de aanrijding is ze gewond geraakt aan haar benen. Volgens een woordvoerder van de politie was ze wel goed aanspreekbaar.



Een ambulance heeft het meisje naar het UMCG gebracht.

Door: RTV Noord Correctie melden