Noorden start wereldwijde campagne voor Tesla

Met de lancering van de website is hij officieel van start: de wereldwijde campagne die Tesla naar Noord-Nederland moet halen.

De aftrap start op dit moment, met een nieuwe website waarin het Noorden in Amerika wordt aangeprezen. Onze provincies worden in de campagne 'Top Dutch' genoemd. In de avond begint de campagne op sociale media, gericht op Silicon Valley en Den Haag.Je kan de website hier bekijken Behalve de website, worden Tesla-medewerkers in Silicon Valley de komende tijd bestookt met berichtjes dat de elektrische-autofabrikant in het Noorden thuishoort. De slogan luidt 'Let's bring the electric car home.' De leus verwijst naar professor Sibrandus Stratingh uit Adorp die in 1835 het eerste elektrische voertuig bouwde.Tegelijkertijd krijgen dinsdagavond Haagse politici via sociale media de boodschap 'Wij geven gas, Tesla naar Noord Nederland'. Het startsein van de campagne valt tegelijk met het bezoek van minister Henk Kamp van Economische Zaken aan Tesla in San Francisco.De campagne gaat volgende week verder. Dan laat het Noorden zien hoeveel talent in de regio graag voor Tesla wil werken. Ook start een businesscampagne om te laten zien hoeveel potentiële klanten voor de autofabrikant in de regio aanwezig zijn.De makers van de campagne, zo'n dertig bestuurders en ondernemers uit Groningen, Drenthe en Friesland, hebben vertrouwen in de noordelijke propositie