Stad zoekt oplossing voor bevrijdingsmuseum

De gemeente Groningen gaat op zoek naar een oplossing voor het Museum Canadian Allied Forces van Heiko Ates. Dat zegt wethouder Roeland van der Schaaf.

Het bevrijdingsmuseum wordt met sluiting bedreigd. Het museum mag sinds 2008 gratis gebruikmaken van een loods van de gemeente. De periode van bruikleen eindigt echter in 2018. De gemeente wil dat de stichting daarna jaarlijks 60.000 euro huur gaat betalen, maar dat kan het museum niet betalen.Van der Schaaf beaamt dit. 'In 2008 is daarom op verzoek van de gemeenteraad voor deze oplossing gekozen. Maar iedereen moet een kostendekkende huur betalen, ook culturele instellingen en musea. Niemand zit gratis in een gemeentelijk pand.'De wethouder is ook geen voorstander van een symbolisch huurbedrag. 'Wij subsidiëren niet via de huur. Daar hebben wij de gemeentelijke cultuurnota voor, die bepaalt of culturele instellingen subsidie krijgen.'De gemeente gaat de komende tijd met Ates in gesprek over een oplossing. 'Misschien is er een andere locatie denkbaar waar de lasten beter beheersbaar zijn. Want het is inderdaad een prachtig museum', stelt Van der Schaaf.Volgens de wethouder overweegt de gemeente de loods waarin het museum zit te gaan verhuren aan een bedrijf. 'De bestemming die erop zit, is die van bedrijventerrein. Op lange termijn is het een ontwikkellocatie.'